Zoom sur le Thiouraye interdit moins de 18 ans : Boulma Yeureum, Coucou Snap, Lang Gui, RIGOU RIGOU...et quoi d'autre

Zoom sur le Thiouraye, ce condiment interdit moins de 18 ans, aux senteurs orientales et aphrodisiaques. Ce compagnon inséparable du couple a aussi ses tendances et ses noms et leral.net a voulu en savoir plus.

Rédigé par leral.net le Mardi 10 Octobre 2017 à 07:23 | | 0 commentaire(s)|