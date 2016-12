Zoss / Siteu enfin conclu à 50 millions par Assane Ndiaye Le combat entre Zoss et Siteu, longtemps plébiscité et démarché, mais jamais finalisé, fait désormais partie des différentes affiches que le patron de Baol Production, Assane Ndiaye, va offrir aux amateurs de lutte en cette saison 2016-2017.

Rédigé par leral.net le Mardi 27 Décembre 2016 à 10:57 | | 0 commentaire(s)|

«Un accord trouvé avec Assane Ndiaye : Zoss / Siteu presque finalisé», écrivait Sunu Lamb dans sa livraison de samedi dernier.



Il ne restait, en effet, que quelques petits réglages à faire, les deux camps ayant eu déjà à donner leur aval au promoteur après avoir trouvé un accord final pour le cachet de l’un et de l’autre.



Effectivement, le patron de Baol Productions a réussi à décrocher l’affiche qui était longtemps plébiscitée par nombre d’amateurs et d’observateurs. Du côté des deux camps, l’on nous a confirmé l’existence du combat.



Le promoteur, dubitatif au début, a aussi confirmé avoir trouvé un accord avec les deux lutteurs «après de très longues négociations ». Seulement, on ne considère véritablement qu’un combat est conclu que lorsqu’une avance sur cachet est encaissée.







Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook