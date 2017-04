Zoss se confie après son Ko: « Je n’étais pas prêt à 100% »

Suite à sa cuisante défaite devant Siteu, Zoss reconnait qu'il n’était pas tout à fait prêt le 4 avril et se projette déjà sur l’avenir.



Malgré les nombreux entraînements, il ne se sentait pas au meilleur de sa forme contre Siteu. « Dans un premier temps, le combat était retenu pour la date du 21 mai. Je me préparais pour cette date-là. C’est après que le promoteur Assane Ndiaye l’a reprogrammé pour l’organiser le 4 avril. J'ai de l'entraînement certes, mais je reconnais que je n’étais pas prêt à 100% », dit-il.



Mais le lutteur prend les choses du bon côté et reste persuadé de rebondir dans un avenir proche. « Je vais redoubler d’efforts. Je suis convaincu que je ne vais jamais me décourager. Je n’avais jamais imaginé dans ma vie qu’un adversaire pouvait me mettre KO dans ma carrière, il y a des choses inexplicables.



Je ne peux dire certaines choses pour ne pas salir la victoire de mon adversaire. J’ai fait une prise de conscience, j’ai compris que seul le travail paie », souligne-t-il. Et d’ajouter : « Je vais reprendre dès demain le chemin des entraînements. Je suis dans l’obligation de rebondir. Je dois atteindre cet objectif ».



