Zota brise le silence sur sa grossesse, sa relation avec Beynaud

Zota, la danseuse de Serge Beynaud était au centre d’une rumeur depuis quelques temps. Grossesse, amour, rivalité tout y est passé. La danseuse a accepté de lever le voile sur tout, à travers la rubrique de la chroniqueuse, Zena Alisar de C’Midi.



« Laisse les gens parler. Cette affaire de grossesse me dépasse, lors du concert j’ai été juste pris en photo dans une position où mon ventre apparaissait un peu plus gros. Cela a suffi pour affoler tout le net. On a même accusé Jeff, le Béninois, d’être l’auteur de cette grossesse. »



La danseuse s’est aussi exprimée sur le geste de « Annick Choco », ex-danseuse de Beynaud qui a fait irruption sur le podium en pleurs et à genoux, en implorant le pardon de son ex-patron.







Afrikmag