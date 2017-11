iPhone X : attention, votre mère peut le déverrouiller grâce à Face ID L’iPhone X peut être déverrouillé par votre mère grâce à Face ID si elle vous ressemble beaucoup. Une mère de famille vient en effet de publier une vidéo dans laquelle Face ID confond son visage avec celui de son fils de 10 ans, laissant le jeune garçon déverrouiller le smartphone. Une nouvelle faille de Face ID mise en lumière par les utilisateurs, qui continue à semer le doute sur l’intérêt de cette fonctionnalité.

Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Novembre 2017 à 14:10 | | 0 commentaire(s)|

Selon Apple, la technologie de reconnaissance faciale Face ID de l’iPhone X est beaucoup plus fiable que le scanner d’empreintes digitales Touch ID, en termes de sécurité. Il n’y a qu’une chance sur 1 million qu’une autre personne parvienne à tromper Face ID sur votre smartphone. Toutefois, Apple précise que le risque peut être considérablement accru entre deux jumeaux ou deux enfants de moins de 13 ans. Une mère de famille vient de prouver que Face ID peut aussi confondre assez facilement deux membres d’une même famille.

Dans sa vidéo postée sur YouTube, Sherwani montre que Face ID confond son visage avec celui de son fils, Ammar, âgé de 10 ans. La confusion est d’autant plus surprenante que la ressemblance entre la mère et son enfant n’est pas réellement frappante. Certes, ils partagent des traits en commun, mais leurs visages sont tout de même différents. Selon Apple, ce sont les caractéristiques faciales non développées des enfants de moins de 13 ans qui peuvent poser problème. Vous voici prévenus : si votre mère vous ressemble, sachez qu’elle peut déverrouiller votre iPhone X pour fouiller dans vos messages et vos photos.

iPhone X : Face ID peut confondre deux membres d’une même famille Précisons toutefois qu’il est aussi possible que l’intelligence artificielle de Face ID ait appris à reconnaître l’enfant à force de tentatives ratées. Selon Apple, si Face ID ne reconnaît pas une personne, mais que son visage est similaire à celui du propriétaire du smartphone au-dessus d’un certain seuil, et que le mot de passe correct est directement entré après l’échec de la reconnaissance faciale, Face ID pourra reconnaître la personne par la suite. Cependant, Sherwani affirme que ce n’est pas ce qui s’est passé.

Si vous avez un jumeau ou un parent qui vous ressemble comme deux gouttes d’eau, Apple recommande tout simplement de désactiver Face ID. Il ne vous restera donc que le déverrouillage par mot de passe, nettement moins pratique, pour accéder à votre iPhone X. Sachant que la reconnaissance faciale 3D est l’une des principales innovations de l’iPhone X, il semble dommage d’y renoncer. Alors qu’il a été prouvé qu’un masque à 150 dollars permet de tromper le Face ID de l’iPhone X , et que la reconnaissance faciale de l’iPhone X prend ralentit avec le temps , beaucoup d’utilisateurs commencent à remettre en question l’intérêt réel de cette fonctionnalité…





Phonandroid

























