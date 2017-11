Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici iPhone X : ils créent un faux Apple Store, les passants forment une immense file d’attente ! Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Novembre 2017 à 23:12 | | 0 commentaire(s)| L’iPhone X sort ce vendredi 3 novembre, et des artistes ont trouvé une manière de piéger ceux qui voulaient l’acheter. À New York, le collectif Improv Everywhere a profité des travaux de l’Apple Store de la 5e avenue (qui ressemble à un cube en verre), pour déguiser un ascenseur en Apple Store. Ils ont ensuite déguisé des gens en faux employés Apple, et faux clients pour commencer à créer une file d’attente. Et là, surprise : de nombreux passants se sont mis à rejoindre la queue !

Ça y est, on est vendredi 3 novembre, date de sortie de l’iPhone X , et les files d’attente se forment depuis hier soir devant les Apple Store du monde entier. Jusque là rien de très étonnant – des files d’attente se forment pratiquement à chaque sortie de produit Apple. Les artistes de Improv Everywhere ont décidé d’en profiter pour faire un happening assez amusant : ils ont créé une fausse boutique dans la rue, et aussi étonnant que cela puisse paraître, de nombreuses personnes se sont spontanément mises à faire la queue !

iPhone X : des artistes piègent des passants devant un faux Apple Store En fait les trublions ont profité de la fermeture pour travaux de l’Apple Store de la 5e avenue à New York. Celui-ci est très connu, puisqu’il se caractérise par un immense cube de verre. Du coup, ils se sont rendus dans une rue adjacente et ont flanqué une cabine d’ascenseur sur le trottoir, elle aussi en verre, de logos Apple. En plus de cela, de faux conseillers étaient là pour accueillir de faux clients commençant à former un début de file d’attente.

Les faux clients entraient et ressortaient de l’ascenseur avec des sacs factices, et sous les applaudissements renforçant l’illusion (et incitant, on imagine, encore plus de gens à rejoindre la file). Du coup, ce qui devait arriver arriva : alors que les acteurs commençaient à former la file d’attente, des passants sont venus spontanément la rejoindre. Jusqu’à créer une file immense dans la rue !





phonandroid.com



Accueil Envoyer à un ami Partager