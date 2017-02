l'US Gorée face à Horoya AC de Conakry

"Très difficile pour L'US Gorée". C'était l'avis le plus partagé après le tirage au sort des préliminaires de la Ligue africaine des champions qui a mis sur le chemin du champion du Sénégal, le Horoya Athletic Club, le champion de Guinée. Non pas parce que le club de Conakry est un ogre mais parce que c'est une équipe qui ne cesse de grandir depuis quelques années. Et surtout parce qu'au même stade de la compétition la saison passée, les Guinéens n'avaient fait qu'une bouchée du représentant sénégalais, l'As Douane.



Hégémonique dans le football guinéen



Une régularité dans la plus prestigieuse compétition africaine de club qui s'explique par l'hégémonie du HAC dans le football guinéen. 14 fois sacrés champions de Guinée, les Rouges et Blanc sont plus que jamais en course pour se succéder à eux-mêmes . Après 8 journées en Ligue 1, l'équipe du président Antonio Souaré, nouvel homme fort du football guinéen, est solide leader avec 6 victoires et 2 nul. Une domination sans partage sur le plan national qui n'a pas encore été exportée sur la scène continentale où le Horoya figure encore parmi les petits poucets.



Deux internationaux sénégalais dans l'effectif



Cette année encore, le technicien français Victor Zvunka débarquera à Dakar avec une flopée d'internationaux notamment ses deux sénégalais: Khadim Ndiaye et Pape Amadou Touré . Le gardien de but qui est rentré de la Coupe d'Afrique la semaine passée a déjà rejoué avec Horoya. Il a été titularisé samedi lors de la victoire de son équipe sur le FC Satellite lors de la 8ème journée. Arrivé à Conakry il y a trois ans, le numéro 2 en sélection sénégalaise est devenu une référence à son poste. Il a d'ailleurs été élu meilleur joueur étranger du championnat la saison passée. Pape Amadou Touré qui l'a rejoint à l'été 2015 a, pendant deux saisons au Sénégal, été élu meilleur arrière gauche de la Ligue 1 sénégalaise. Titulaire en équipe nationale locale avant son départ en Guinée, ce dernier a été un des piliers du doublé coupe-championnat de l'AS Pikine en 2015.



