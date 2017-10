lsmael Lô : « Je sens ce besoin de sortir un album »

« Honnêtement, je sens le besoin de sortir un album. J’essaye de faire passer doucement une nouvelle chancée titrée « Souki ». Il y a quelqu’un qui me demandait qui est Souki. Souki est ma petite fille chérie que j’aime à la folie. C’est ma complice de tous les jours. Il y a mon petit dernier qui se nomme Samba Makhtar et il commence déjà à me manager à cet âge. Comme quoi, il n’a pas du tout envie que son papa raccroche. Il m’encourage à sortir de nouvelles choses. Il se trouve qu’il a écouté toutes mes chansons et il les connait par cœur.



Il me dit que maintenant que tu as fait la surprise à tout le monde avec la chanson « Souki », il est temps de sortir un album. Du coup, son insistance me fait réfléchir et je sens vraiment le besoin de le faire et de sortir un album pour me faire plaisir et aussi faire plaisir à mes admirateurs », a-t-il laissé entendre. Il envisage de faire un album de huit titres, même s’il n’a pas encore donné la date.

