souleymane Jules Diop : "Le moment est venu de mettre les intérêts de notre pays par-dessus tout"

"Le moment est venu de mettre les intérêts de notre pays par-dessus tout, savoir qu'au-delà même des enjeux démocratiques, c'est l'unité nationale et la paix dans notre pays, son avenir qui sont en jeu. Quand vient ce moment, nous devons avoir pour seule préoccupation l'intérêt national. Aucune autre question, aucune forme d'amalgame, aucune autre motivation de quelque nature que ce soit ne saurait prospérer.



"Demeurera ce qui est bien pour notre pays et c'est ce pour quoi nous devons nous battre. Certaines prises de position douteuses sont une invite à l'inaction et une prime à la forfaiture, au moment où nous engageons notre Nation dans une phase décisive de son évolution. Quand l'avenir d'un autre pays détermine directement le nôtre et surtout notre unité, nous ne pouvons pas le regarder et dire ce n'est pas notre problème. C'est bien le nôtre et nous avons l'obligation de créer les conditions de notre sécurité et de notre propre défense, pour la sauvegarde de nos intérêts vitaux, en parfaite adéquation avec la légalité internationale et les principes universels auxquels nous avons souscrit."



source : page facebook- Souleymane Jules Diop