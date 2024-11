» Entre le président Diomaye et moi, ll n’y a aucun nuage « , révèle Ousmane Sonko Rédigé par leral.net le Samedi 16 Novembre 2024 à 17:42 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Dakar/ Cheikh Saadbou Diarra Le leader de Pastef et tête de liste aux législatives anticipées du même parti a décidé de mettre fin aux rumeurs sur une quelconque ombre dans ses relations avec le président Bassirou Diomaye FAYE. Dans une interview accordée à Walf TV, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a mis fin aux spéculations concernant cette relation. Interrogé à ce sujet, il a déclaré fermement : « Il n’y a aucun malaise ». Il a ensuite précisé qu’il ne souhaitait pas s’attarder sur cette question, ajoutant : « Je ne vais pas évoquer Bassirou Diomaye Faye dans cet entretien. Il est inutile de revenir sur nos relations à chaque entretien. Il n’y a aucun problème entre lui et moi. Il est le président de la République, et je suis son Premier ministre. » Le Premier ministre a également tenu à préciser la nature de son rôle politique : « En tant que candidat, je m’adresse à l’État pour questionner ses responsabilités. C’est le candidat qui parle. Mais dans le quotidien, nous nous rencontrons régulièrement et échangeons. »



