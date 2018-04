C’est Libération qui nous l’apprend dans sa livraison de ce jeudi 12 avril 2018. «Je n’ai jamais dit que Serigne Bass Abdou Khadre profitait de ses fonctions de porte-parole du khalife pour s’enrichir», aurait déclaré Assane Diouf qui nuance ainsi ses propos même s’il y a une vidéo sur le net qui dit le contraire.



Le Doyen des juges a clôturé le dossier Assane Diouf. Il l’a transmis au parquet. Libération, qui donne l’information, indique que le mis en cause a perdu de sa virulence lors de son dernier face-à-face avec le magistrat instructeur.



Invité à s’expliquer sur les enregistrements dans lesquels il traiterait de tous les noms d’oiseaux le porte-parole des mourides, Serigne Basse Abdou Khadre, et les agents de la police de Guédiawaye, Assane Diouf aurait nuancé ses propos.



«Alors qu’il avait assumé l’ensemble de ses propos lors de son interrogatoire dans le fond, il a soigneusement évité de s’enfoncer face au magistrat instructeur», rapporte Libération.



Le journal précise que s’il a reconnu avoir pointé la corruption dans la police, «en général» et «en tant que citoyen sénégalais», il jure qu’il n’a jamais traité les policiers de Guédiawaye de «tapettes», «clochards» et «grandes gueules».



Rappelons que son frère Mame Balla Diouf, le frère d'Assane Diouf avait déclaré dans le live de Françoise Hélène Gaye, "c'est la DIC qui est venu emmener Assane Diouf manu militari et c'est mieux pour mon frère, car il a sorti de sa bouche des choses qu'il ne devait jamais dire. Mon frère Assane Diouf weroul (Ndlr : Il n'a pas avec lui tous mes moyens) doit s'excuser devant tout le monde, car il a fauté, qui touche Serigne Touba nous touche, car nous nous n'avons que Serigne Touba. » Affaire à suivre.