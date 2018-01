​Afrique-France : le programme d’Emmanuel Macron à Tunis et à Dakar

Le président de la République française effectuera un déplacement du 31 janvier au 3 février 2018, lors duquel il doit notamment rencontrer ses homologues en Tunisie, puis au Sénégal.



Le 31 janvier, Emmanuel Macron entamera une visite d’État en Tunisie, où il sera reçu par son homologue, Béji Caïd Essebsi. Économie, sécurité et questions migratoires seront au cœur de leurs discussions.



Après avoir prononcé un discours à l’Assemblée des représentants du peuple, le président français ira probablement se recueillir au musée du Bardo, visé par un attentat en 2015, puis dînera avec son hôte au palais de Carthage.



Le lendemain, il inaugurera le Forum économique franco-tunisien avec Youssef Chahed, le Premier ministre.



Un agenda chargé à Dakar



Dans la foulée, Emmanuel Macron s’envolera pour Dakar, où il est attendu le 1er février au soir.



Le lendemain matin, Macky Sall le recevra au palais de la République. « Ils aborderont des sujets de coopération économique, comme l’avancement du chantier du TER, ainsi que certains dossiers sécuritaires, qui intéressent particulièrement la sous-région », explique une source à la présidence sénégalaise.



Il sera aussi question d’accès à l’éducation : après leur entretien, les deux présidents se rendront au Centre international de conférences Abdou-Diouf (Cicad) pour participer au sommet du Partenariat mondial pour l’éducation (PME).



Plusieurs de leurs homologues, comme Mahamadou Issoufou (Niger), Roch Marc Christian Kaboré (Burkina) ou Faustin Archange Touadéra (Centrafrique) ont confirmé leur participation.



La star barbadienne Rihanna pourrait être de la partie – ambassadrice du PME, elle a déjà été reçue à ce titre par Macron à l’Élysée en juillet dernier.



Le 2 février au soir, ce dernier devrait rendre visite aux militaires français basés au Sénégal et prononcer un discours devant la communauté française au lycée Jean-Mermoz de Dakar.



Le 3 février, il confluera son voyage à Saint-Louis, où il compte aborder la question de la lutte contre l’érosion côtière et le réchauffement climatique. Un discours est prévu sur la place Faidherbe.

Par Jeune Afrique



