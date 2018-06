​Aliou Cissé sur Japon-Sénégal : « ce qui m'ennuie, ce sont les deux buts que nous avons concédés »

« Bien sûr, nous avons des regrets. Nous devons reconnaître que nous n'avons pas vu une grande performance sénégalaise ce soir par rapport au match contre la Pologne. Nous n'étions pas très bons franchement, et le Japon était la meilleure équipe, je dois l'admettre. Mais malgré cela, nous avons mené deux fois et ce qui m'ennuie, ce sont les deux buts que nous avons concédés. Le Japon a joué comme prévu; c'est une équipe très technique avec une si bonne qualité à cet égard. Nous les avons bien pressés au départ et ils ont fait quelques erreurs, que nous avons exploitées. Mais dès qu'ils leur ont donné un peu d'espace, c'est devenu difficile pour nous. Maintenant, nous devons espérer le meilleur quand nous affronterons la Colombie. "