​Charles Faye rend hommage à Habib Faye : « Merci Habib »

«C’est moi Charles, Habib ! »… Scié en deux. Perlant de larmes. Il est des regards qu’on n’affronte pas.

Des douleurs qu’on tait. Suffisant à leur peine. A bout de souffle. Au bout du rouleau. Tu as tenu !

Toutes notes déclamées, avec force envie et courage, solidarité, générosité et amitié, pour un dernier compagnonnage musical à hauteur d’homme. Affaire de Géants pour la fin d’un Grand.



Les yeux dans les yeux. Sans mot. Juste comprendre. Quel clin d’œil, bassiste ! Habib, pour une fois dans ma vie, je suis sans voix. Je ne sais pas quoi dire. Fausse note.



Alors je me tais. Comme à Paris. Les yeux perlant. Laissant aux autres, bien plus inspirés, le soin de parler de toi.



Laisse-moi m’incliner devant ta mémoire, présenter mes condoléances à ta famille, à Youssou Ndour, au Super Etoile, à ta grande famille artistique, tes amis et fans.



Qu'Allah veille sur toi pour l’éternité. Qu'il te pardonne tes pêchés, te place à un rang élevé, parmi ceux qui ont été guidé. Qu'il soit ton remplaçant auprès des membres de ta famille et fasse de ta tombe un endroit spacieux et lumineux. Repose en paix Habib. Amine