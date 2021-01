​Covid 19 – Plusieurs personnes décédées après avoir été vaccinées : Les vaccins sont- il fiables ?

Les pays européens qui ont décidé de faire vacciner leurs citoyens contre le Covid 19 sont confrontés à de véritables problèmes, qui posent des questions de conscience à leurs dirigeants. En l’espace de quelques jours, au moins 71 personnes sont décédées dans l’espace de l’Union européenne peu de temps après avoir reçu le vaccin. Il y en a eu 10 en Allemagne, 13 en Suède, 11 au Danemark, 5 en France et 33 en Norvège, chiffres officiels, nonobstant les cas non encore déclarés ou subtilement tus.

Mais, il faut le signaler, aucune de ces personnes n’est morte du Coronavirus, elles ont plutôt été victimes des effets secondaires du vaccin : fièvre, diarrhée, nausée…

Ce qui laisse à penser que le vaccin a été introduit alors que rien ne garantit ni son efficacité, ni les conséquences qui pourraient survenir après son administration chez des personnes saines.

Plusieurs spécialistes, des professeurs de médecine et de physique avaient pourtant alerté sur l’absence de certitude quant aux effets secondaires que peut provoquer le vaccin. Mais les gouvernants n’en ont eu cure qui, pour faire semblant de lutter efficacement contre la pandémie, ont décidé de faire vacciner leurs citoyens en masse.

