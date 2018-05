​Daouda Dia fait rallier Samba Diop, l’ex maire de la commune de Sémé à l’APR

Samba Diop, l’ex maire PDS de la commune de Sémé, grâce à l’entremise du premier questeur, Daouda Dia, a rallié l’Alliance pour la République (APR), afin de ne ménager aucun effort pour la réélection du président Macky Sall au premier tout de la présidentielle de février 2019.



« Je suis venu ce soir avec mes compagnons Pds pour rallier aux côtés de Daouda Moussa Dia pour l’Apr. A partir d’aujourd’hui, je travaille aux côtés de Daouda Dia. Il faut dire que ça fait longtemps que j’ai voulu travailler avec Daouda Dia, mais, c’est aujourd’hui que j’ai vu les conséquences que je puisse travailler avec Daouda Dia. Les raisons qui m’ont motivé c’est qu’il est honnête, il est logique, il travaille pour toutes la population de Kanel. Je compte organiser une manifestation de ralliement. Je suis très satisfait des réalisations du Président notamment la route Ourossogui-Bakel. Je me suis bien préparé pour travailler pour la réélection du Président Sall dès le premier tour », a déclaré Samba Diop.



De son côté, Daouda Dia, le premier questeur de l’Assemblée nationale a demandé aux populations de Kanel de se retrouver autour du Président Sall qui « a déjà fait beaucoup de chose pour le département et pour le Sénégal. Il doit avoir un deuxième mandat. C’est une obligation pour tous les sénégalais de reconduire le Président Sall dans l’intérêt du Sénégal. Nous sommes prêts et nous allons le faire ».

Daouda Dia s’est aussi félicité de ce ralliement de Samba Diop qui va mutualiser les forces de l’APR dans le Fouta Toro afin pour la réélection du président Macky Sall au premier tout de la présidentielle de février 2019.



« C’est un réel plaisir de recevoir aujourd’hui l’ancien maire de Sémé, Samba Diop, avec tout le Pds. D’ailleurs, je viens d’informer le Président de la République qui nous a félicités. Je suis fier et le Président m’a demandé de communiquer parce que c’est important. Donc, ça se passe très bien et nous constatons le ralliement de Samba Diop et l’ensemble de ces militants. Il va faire son meeting de ralliement et nous allons l’accompagner. A partir de ce moment, il est devenu membre d’office à part entière de l’Apr. Nous sommes très contents de l’accueillir d’autant plus il n’a pas contourné l’Apr qui était là-bas. Vous êtes venu avec l’Apr qui vous a parrainé et qui vous a installé. On dit que l’Apr est un parti fermé mais je ne crois pas que ce soit une réalité. Parce que Benno Bokk Yaakar confirme bien la posture de l’Apr. Vous avez on a été aidé au second tour de la présidentielle de 2012. », a déclaré Daouda Dia.



Avant d’ajouter : «le Président Sall c’est lui qui nous aidé pour faciliter son travail dans le département. Il nous a facilité le travail. Comment ? En exécutant toutes les demandes sociales notamment les pistes de production, le désenclavement du département et deux ponts d’environ 12 milliards avec une station de pompage sur le djoulol qui permet une culture d’irrigation, de contre saison dans l’objectif de développer la filière du riz et de légumes, l’électrification rurale c’est pratiquement tout le dandé maayo qui est déjà effectué. Tout cela, ce sont des actions qui poussent les hommes politiques à assoir une base solide. C’est ce qui nous a valu cette sympathie globalement au niveau de ce département. C’est le travail du Président d’abord ensuite le travail des militants que nous sommes combinés qui a donné ce résultat-là. Depuis 2009 nous gagnons dans ce département.



« En ce moment j’étais seul contre tous et j’ai gagné 4 communes sous la bannière Dékkal Ngor et 2 communes sous la bannière Benno Bokk Yaakar. En ce moment Kanel comptait 11 communes. Donc le département est acquis depuis 2009 et depuis lors c’est une véritable consolidation qui est en train d’être menée et nous l’avons réussi. Il y’avait une résistance au niveau de Sémé et aujourd’hui cette résistance est finie. On ne peut pas dissocier mon bilan de celui du Président Sall parce que je travaille pour lui. Ce que je fais c’est juste pour appuyer, aider. Les ambulances que je distribue me viennent de mon frère Harouna Dia qui, est le militant numéro 1 du Président Sall. Il n’y en a pas comme lui dans Apr. C’est lui qui nous a offert ces ambulances pour nous aider à consolider notre base dans l’objectif de faire gagner le Président de la République à n’importe quelle élection. Nous sommes à gagner à toutes les élections », s’est-il aussi félicité.