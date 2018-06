​L’incendiaire Moustapha Diakhaté, recherché

Moustapha Diakhaté, qui se présente comme un chef religieux et maître coranique habitant Darou Salam à Mbacké, est activement recherché par la gendarmerie, pour avoir débité des propos injurieux contre Serigne Mbaye Sy Mansour, Sidy Lamine Niasse et son frère Ahmed Khalifa Niasse.



Le gus, un véritable écervelé, a remis une autre vidéo sur YouTube non pas pour présenter des excuses, mais pour justifier sa démarche visant à diviser mourides et tidianes. Quoi qu’il en soit, le procureur a actionné la gendarmerie pour l’arrêter. Logiquement, un tel personnage mérite une place à la citadelle du silence. Il devrait rejoindre Assane Diouf pour les mêmes chefs d’inculpation.









L’As