​La France accueille Ahmed Khalifa Niasse en grande pompe

Il y a de cela quelques mois, plus précisément le dix huit novembre 2017, Ahmed Khalifa Niasse recevait discrètement Son Excellence Monsieur Christophe Bigot, Ambassadeur de France au Sénégal sur les bords du fleuve Saloum où il possède une luxueuse résidence. Son Excellence était en bras de chemise et sans accompagnateur. Il eut avec lui un long tête à tête. Aujourd’hui, ce sont les académiciens qui décernent à Monsieur Niasse, ancien ministre, dignitaire khalifable des Niassène et leader du F.A.P (Front des Alliances Patriotiques (parti politique)) le diplôme de Docteur Honoris Causa.



Le Maire de Lyon, monsieur Georges Képénékian, le nommera Citoyen d’Honneur avec la remise symbolique des clés de la ville. Nous savons, par ailleurs, que le prédécesseur de l’actuel Maire n’est autre que l’actuel ministre français de l’Intérieur, monsieur Gérard Collomb.



Et ce n’est pas tout. Madame la Ministre Corine Lepage le nommera Ambassadeur pour la Défense de l’Environnement. Et c’est de Lyon que M. Niasse va lancer son grand projet : « FORET DE VILLE » Un partenariat public-privé sera inauguré prochainement à Kaolack avec le projet FORET DE KAOLACK.



On comprend que le Centre National de Recherche Scientifique(CNRS) ait consacré plusieurs ouvrages à M. Niasse dont « Le Marabout et le Prince » de Christian Coulons.



Il sera certainement sollicité par la France pour l’enseignement d’un islam républicain pour lequel il est une référence mondiale. Il est aussi sollicité par l’Arabie Saoudite et les Emirats Arabes Unis entre autres.



Toutefois, l’application de la proposition de Coulons contient un volet politique, sans qu’on puisse dire lequel en ce moment.



En tout cas, les grandes ambassades, dont celle des USA, ont fait le déplacement de Kaolack pour rencontrer M. Niasse.



Ahmed Khalifa NiASSE accueilli en France par des académiciens qui ont précisé dans la lettre d’invitation que ses prédécesseurs dans cette distinction ne sont que deux en Afrique. Le Président Ouattara de Cote d’Ivoire et le Premier Ministre gabonais, monsieur Clément Mouamba.



Son accueil à l’aéroport Saint Exupéry par le ministre Hervé de Charrette en dit long sur l’intérêt que la France porte au leader du F.A.P.



D’ailleurs, la salle où cette distinction est habituellement décernée a été jugée trop petite. Les Lyonnais ont choisi le sommet de la plus grande tour de la ville pour cette cérémonie prévue le 19 mars à 16 heures.



L’Ambassadeur du Sénégal en France, le Consul à Lyon font partie des invités de l’Ecole de Commerce de cette illustre ville à la tête de laquelle se trouve l’intellectuel de grand renom, Monsieur Hervé Diaz.



Monsieur Ahmed Khalifa Niasse, cette fois-ci le Professeur, y introduira le sujet : Le Sénégal : mille ans de mondialisation