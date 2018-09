​Les Sénégalais sont devenus accro au porno en ligne (Similarweb)

Les Sénégalais critiquait facedakar, mais, cliquaient pour y entrer et aujourd’hui, c’est le même procédé qu’ils font en faisant de Senxxxxx, l'un des sites les plus visités au Sénégal. Et le dernier classement des sites web, tous secteurs confondus les visités au Sénégal, réalisé par le site de comparaison Similarweb (qui a détrôné Alexa) a aussi montré que les Sénégalais étaient accrocs au porno.



Comme tous les ans à la fin de l'été, le classement des sites web, tous secteurs confondus les visités au Sénégal est disponible, selon le site de comparaison Similarweb qui a détrôné Alexa. Et un fait coasse a été noté au Sénégal, un pays à 95% de musulmans qui, pourtant reste, un adepte des sites pornographiques. D’ailleurs, ce sont des sites pour adultes haram haram qui occupent pour le Sénégal les 11e,12e, 17e et 27e places.



En effet, trois sites pornographiques figurent parmi les plus visités au Sénégal. Il s'agit de xvXXX.com, xmXXXXXxx et de pXXXXXXb.com. D'autres sites pornographiques figurent aussi parmi les 50 autres les plus visités au Sénégal.



Lisez ce commentaire à édifiant à ce sujet pour plaquer à souhait l’hypocrisie à la sénégalaise : « Les sites les plus consultés au Sénégal. What a surprise!

No, ça ne me surprend point. Et oui, nous passons plus de temps à regarder des séries. Oui il faut se divertir hein pendant que d'autres s'investissent à faire des recherches pour trouver des moyens d'améliorer leurs conditions de vie ou mieux maintenir les bonnes conditions dans lesquelles ils vivent. Sinon, à ce qu'il paraît le Sénégal est un pays musulman 😂😂 mais ce sont des sites pour adultes haram haram qui occupent les 11e,12e, 17e et 27e places. Dagn maitriser sites yoyei sakh. Je pense sakh nak que si ce n'était pas la période des demandes d'admissions universitaires ce serait 8e et 9e place 😂😂😂😂. En bas l'hypocrisie religieuse. Il faut assumer way ish 😂😂😂. Continuons comme ça, nous allons plus que sous émerger sakh. »