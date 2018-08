​Macky Sall : « Je ne me couche jamais avant 2 ou 3 heures du matin parce que mon souci, c'est le Sénégal et les Sénégalais »

Rédigé par leral.net le Mardi 7 Août 2018

Lors de la réception des membres de la coalition Émergence dirigée par Me Ousmane Sèye, Macky Sall, le président de la République a révélé lundi dernier qu’il, ne se couche jamais avant 2 ou 3 heures du matin, parce que son « souci, c'est le Sénégal et les Sénégalais ».



"Ce qui m'intéresse, c'est le Sénégal. Depuis que je suis président de la République, je ne me couche jamais avant 2 ou 3 heures du matin parce que mon souci, c'est le Sénégal et les Sénégalais. C'est un sacrifice mais un sacrifice pour notre pays." A déclaré Macky Sall, repris par le journal, Libération.

