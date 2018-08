​Saint-Louis : Aminata Mbengue Ndiaye encourage les jeunes à investir le secteur de l’élevage

Saint-Louis, 12 août (APS) - Le ministre de l’Elevage et des Productions animales, Aminata Mbengue Ndiaye a appelé, dimanche à Saint-Louis, les jeunes à s’orienter vers l’élevage, secteur créateur d’emplois et susceptibles de contribuer à l’autosuffisance en moutons au Sénégal.





Aminata Mbengue Ndiaye a invité les jeunes à s’investir dans le secteur de l’élevage à l’image, selon elle, de "l’opérateur privé, Sidy Bâ, qui mène des opérations Tabaski depuis plus de 20 ans".



Mme Ndiaye s’exprimait lors d’une tournée effectuée ce week-end dans la région de Saint-Louis, Matam, pour s’assurer des dispositions prises par les éleveurs et les autorités pour ravitailler en moutons de tabaski la population sénégalaise.



Lors de sa tournée, le ministre de l’Elevage et des Productions animales était accompagnée de l’adjoint au gouverneur, chargé du développement, Khadim Hann, du préfet Mariama Traoré, du président de la maison des éleveurs de la région et des agents techniques de son département.



Par ailleurs, elle a exhorté les acteurs de la filière, bénéficiaires de crédits auprès des banques, à "rembourser leurs crédits bancaires consentis dans la mise en œuvre des projets dans le domaine de l’élevage", afin de pouvoir effectuer chaque année des opérations "Tabaski".



A la suite d’une visite effectuée au niveau de la "Laiterie du Berger (LDB) de Richard-Toll", le ministre s’est "réjouie du fait que cette structure a augmenté de 42% le prix d’achat du lait à ses éleveurs fournisseurs, à la suite de la décision du président Macky Sall d’exonérer la Tva sur le lait pasteurisé à base de lait local".



Elle s’est également félicitée des performances de cette laiterie, qui selon elle, est "pionnière dans la collecte du lait au Sénégal et second acteur du marché des produits laitiers frais du pays". Elle a réussi à construire "une base de 800 fournisseurs de lait à Richard-Toll et à collecter jusqu’à 1 million de litres par an".

BD/PON