Tuerie de Boffa: Pierre Goudiaby Atépa livre des secrets importants pour l'enquête, un Suisse et un Sénégalais recherchés

Quelques semaines après les meurtres de 14 personnes dans la forêt de Boffa, Pierre Goudiaby Atépa, président du Collectif des cadres casamançais a livré des détails importants dans la traque des auteurs de cet acte barbare. Un homme d’affaires sénégalais et un Suisse sont activement recherchés par les gendarmes.





Pierre Goudiaby Atépa a été auditionné par la Section de Recherches de la gendarmerie dans le cadre de l’enquête sur le carnage de Boffa qui a fait 14 victimees. Dans cet entretien avec le journal L’Observateur, le président du Collectif des cadres casamançais qui n’a pas voulu entrer dans les détails de cette audition, révèle avoir livré les noms des commanditaires de la tuerie.



D’après L’Observateur, un homme d’affaires sénégalais et un Suisse sont activement recherchés par les gendarmes. Il s’agit de M. D, habitant la région de Dakar et de J. F. B, un ressortissant suisse. Ces deux personnes sont suspectées comme étant les cerveaux de la tuerie de Boffa.



S’agissant du Sénégalais, il aurait envoyé ces jeunes exploitants de bois dans la forêt. Il serait appuyé par son ami, un ressortissant suisse, pour orchestrer cette déforestation de la Casamance. Les gendarmes sont à leurs trousses.

