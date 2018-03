​Verdict du procès Khalifa Sall : le Forum du Justiciable invite le Tribunal à renvoyer le délibéré

Le Forum du Justiciable a préconisé le renvoi du verdict du procès Khalifa Sall et Cie prévu ce vendredi 30 mars 2018 , « jusqu'à ce que toutes les conditions soient réunies ».



En effet le Syndicat des Travailleurs de la Justice (SYTJUST), dans son deuxième plan d’action, a décrété un mot d’ordre de grève de 48 heures les jeudi 29 et vendredi 30 mars 2018, sur toute l’étendue du territoire national.



« Suite à la grève des greffiers et dans le souci de mieux préserver le droit des justiciables ( avant; pendant et après le procès ) , le Forum du Justiciable invite le tribunal statuant sur l'affaire Khalifa Sall, à renvoyer le délibéré jusqu'à ce que toutes les conditions soient réunies.



Certes en l'absence du greffier la loi permet au juge de recueillir le concours d'un greffier ad hoc. Mais il est constaté dans la pratique, que les décisions rendues en présence d'un greffier ad hoc soulèvent souvent des difficultés du point de vue administratif: les greffiers ne reconnaissent pas les décisions de justice rendues en présence d'un greffier ad hoc. Ils refusent même de les délivrer aux ayants-droit, ce qui porte atteinte au droit de disposer d'un jugement reconnu aux justiciables », a déclaré le Forum du Justiciable dans un communiqué parvenu à la rédaction de leral.net.



Avant d’ajouter : « Alors pour une bonne marche du service public de la justice, nous invitons le juge à renvoyer le délibéré jusqu'à ce que les conditions soient réunies ».











Massène DIOP Leral.net