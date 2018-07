​Vidéo Baccalauréat 2018 : l’écueil des téléphones portables et de l’absence des surveillants L’édition 2018 du Baccalauréat a débuté hier mardi et Leral.net a voulu y voir plus clair avec ce reportage au Lycée Seydina Issa Rouhou Laye des Parcelles Assainies.

Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Juillet 2018 à 07:23 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook