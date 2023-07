𝗚abon/ 𝗣𝗿𝗲́𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗶𝗲𝗹𝗹𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟯: 𝗔𝗹𝗶 𝗕𝗼𝗻𝗴𝗼 𝗮𝗻𝗻𝗼𝗻𝗰𝗲 𝘀𝗮 𝗰𝗮𝗻𝗱𝗶𝗱𝗮𝘁𝘂𝗿𝗲 𝗮̀ 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗵𝗮𝗶𝗻𝗲 𝗲́𝗹𝗲𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗽𝗿𝗲́𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗶𝗲𝗹𝗹𝗲

"𝙅'𝙖𝙣𝙣𝙤𝙣𝙘𝙚 𝙤𝙛𝙛𝙞𝙘𝙞𝙚𝙡𝙡𝙚𝙢𝙚𝙣𝙩 𝙖𝙪𝙟𝙤𝙪𝙧𝙙'𝙝𝙪𝙞 𝙦𝙪𝙚 𝙟𝙚 𝙨𝙪𝙞𝙨 𝙘𝙖𝙣𝙙𝙞𝙙𝙖𝙩 " à l'élection présidentielle, a-t-il lancé devant une foule de partisans dans un discours, diffusé en direct sur sa page Facebook, dans la Zone Économique Spéciale (ZES) de Nkok, près de la capitale Libreville. Le chef de l'Etat, 64 ans, a été élu pour la première fois en 2009 à la mort de son père Omar Bongo Ondimba, qui dirigeait le pays depuis plus de 41 ans, puis réélu de justesse en 2016.



Sa candidature devra être entérinée par un Congrès d'investiture prévu lundi de son tout-puissant Parti démocratique gabonais (PDG), qui domine très largement le Parlement et part grand favori des élections législatives et municipales qui auront lieu le même jour que la présidentielle, le 26 août.



L'investiture formelle de M. Bongo par le PDG lundi sera une formalité, le parti le suppliant depuis plus d'un an de briguer un troisième mandat. La clôture des candidatures officielles est mardi.