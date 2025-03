Renforcement des capacités : Les chauffeurs de l'Assemblée nationale formés aux premiers secours (Photos)

Dans le cadre de l’amélioration continue des conditions de travail et de la sécurité au sein de l’Assemblée nationale, une formation aux premiers secours a été organisée à l’intention des chauffeurs de l’institution. Cette initiative vise à doter ces agents de compétences essentielles, pour réagir efficacement en cas d’urgence.



Dispensée par des spécialistes, la formation a couvert plusieurs aspects cruciaux des premiers secours, notamment les gestes de réanimation, la gestion des blessures et les interventions en situation critique. À travers ces enseignements, les chauffeurs sont désormais mieux préparés à faire face à d’éventuels incidents, contribuant ainsi à la sécurité des parlementaires, des agents de l’Assemblée nationale et des usagers en général.



Dans la continuité de cette initiative, une formation en conduite défensive sera également organisée. Son objectif est d’améliorer les réflexes des chauffeurs face aux dangers de la route et de renforcer leur capacité à anticiper et gérer les situations à risque.



À travers cette démarche, le président de l’Assemblée nationale réaffirme sa volonté de promouvoir un environnement de travail sécurisé et de garantir une réponse rapide et efficace en cas d’accident. Une initiative saluée, qui témoigne de l’engagement des autorités parlementaires en faveur du bien-être et de la sécurité de leurs équipes.











Assemblée nationale