Leral.net - S'informer en temps réel

🚨LA DÉCLARATION DE SERIGNE ABDOU RAHMANE MBACKÉ POUR LE CAS DE MOUSTAPHA BEYE ARNAQUEUR

Rédigé par leral.net le Lundi 3 Février 2020 à 20:50 | | 0 commentaire(s)|

Cleaning day : Oumar Guèye déploie un impressionnant dispositif dans la zone des 4C

Cleaning day : Oumar Guèye déploie un impressionnant dispositif dans la zone des 4C
Qui veut aller loin, ménage sa monture. Le ministre Oumar Guèye semble avoir compris le sens cette...
Lire la suite

AUDIO Kawtef: Mariage de Racky Aidara et du footballeur Babacar Gueye: Les révélations choquantes de Marie Louise Diaw AUDIO Kawtef: Mariage de Racky Aidara et du footballeur Babacar Gueye: Les révélations choquantes de Marie Louise Diaw

Marie Aw, responsable politique du Pds et la Justice sénégalaise endeuillés- Mme Dioum, la femme du Président du Tribunal régional de Kaolack, perd la vie en donnant la...vie Marie Aw, responsable politique du Pds et la Justice sénégalaise endeuillés- Mme Dioum, la femme du Président du Tribunal régional de Kaolack, perd la vie en donnant la...vie

Fatimata Ouattara, alias Fatim O: «Je suis saturée et j’ai besoin de me recentrer sur ma vie privée» Fatimata Ouattara, alias Fatim O: «Je suis saturée et j’ai besoin de me recentrer sur ma vie privée»

KOCC BARMA OU LE FANTÔME DES RÉSEAUX par LE BLOG DE MOUSTAPHA KOCC BARMA OU LE FANTÔME DES RÉSEAUX par LE BLOG DE MOUSTAPHA

FIKA 2020 - Financements sociales solidaires: ZAHRA IYANE THIAM sur les enjeux, défis et perspective... (VIDEO)

FIKA 2020 - Financements sociales solidaires: ZAHRA IYANE THIAM sur les enjeux, défis et perspective... (VIDEO)

VIDEO- Manifestation "Nio Lank": Une forte mobilisation des Sénégalais a été notée... ! VIDEO- Manifestation "Nio Lank": Une forte mobilisation des Sénégalais a été notée... !

"Zéro Déchet" - M. Santi Agne, Maire des Sicap: "Sou rewmi sokhla, képeu kouy domou rewmi danga wara..." (VIDEO) "Zéro Déchet" - M. Santi Agne, Maire des Sicap: "Sou rewmi sokhla, képeu kouy domou rewmi danga wara..." (VIDEO)

VIDEO - Opération "Zéro déchet" au Port Autonome de Dakar / Ibrahima Badji (Haut Commandant): "C'est un port pour tous et le personnel..." VIDEO - Opération "Zéro déchet" au Port Autonome de Dakar / Ibrahima Badji (Haut Commandant): "C'est un port pour tous et le personnel..."

VIDEO - "Cleaning Day" - Zahra Iyane Thiam: "On a un programme spécial de pavage des SICAP..." VIDEO - "Cleaning Day" - Zahra Iyane Thiam: "On a un programme spécial de pavage des SICAP..."