4 avril 2025 : Cérémonie de décoration des agents des Douanes, à la Médaille d’honneur

À l’occasion de la célébration du 65e anniversaire de l’Indépendance du Sénégal, le Ministre des Finances et du Budget, M. Cheikh Diba, a présidé la cérémonie de remise de Médailles d’honneur à des agents des Douanes s’étant distingués par leur dévouement et leur performance, dans l’exercice de leurs fonctions. Cette distinction honore ces soldats de l’économie qui, au quotidien, œuvrent avec loyauté et abnégation pour protéger les frontières, sécuriser les recettes de l’État et lutter contre la criminalité transnationale.