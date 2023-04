04 avril: Et si Macky Sall graciait les 400 détenus des évènements du 16 Mars ?

Rédigé par leral.net le Lundi 3 Avril 2023

Ce soir les Sénégalais vont écouter à 20 h le président de la République prononcer son traditionnel discours de la fête de l’indépendance. La 63ème édition verra un grand défilé sous le boulevard du Centenaire transformé en avenue de lumière une belle rénovation du reste. Nous n’avons pas la capacité de deviner ce qui se trame dans la tête du chef de l’Etat pour épiloguer sur ce qu’il va dire aux Sénégalais. Mais on sait au moins qu’à chaque célébration des prisonniers sont graciés. Alors dans le même sillage et pour apaiser les cœurs et les esprits, surtout en ces temps de carême et ramadan, Macky Sall pourrait, gracier il en a les prérogatives, tous ceux qui ont été arrêtés dans le cadre des événements du 16 mars dernier, renseigne LeTémoin.



Ils sont en effet plus de 400 manifestants à croupir dans nos prisons qui ne peuvent pas contenir au moment toute cette masse de personnes arrêtées. Des échos venant de nos prisons, nous informent que ce sont plus de 400 prisonniers parmi lesquels notre confrère Pape Ndiaye de Wal Fadjri, le rappeur Nit Doff, Fadilou Keïta etc. qui y croupissent. Des jeunes gens dont la plupart connaissent pour la première fois les affres d’une prison. Il est vrai qu’on ne peut pas tordre la main de la justice qui a ouvert des informations judiciaires pour nombre de ces arrêtés. Mais, dans une volonté de faire baisser complètement la tension politique, le président Macky Sall peut vraiment pardonner à ces manifestants dont la plupart ont été arrêtés parce que se trouvant au mauvais endroit au mauvais moment. Ou pour des délits dont le Procureur général de la Cour d’Appel de Dakar lui-même a dit qu’ils n’ont pas été commis. Nous voulons parler là, bien sûr, de Yarga Sy employé de la société Téranga Sûreté officiant à l’AIBD.

