( 07 Photos ) Manque D’éclairage sur L’autoroute A Péage: Aïssatou , enceinte de 8 mois , perd la vie dans un accident

Aïssatou, celle avec qui j’ai commencé Car Rapide Prestige avec 3 scooteurs, avec qui je me suis battue jusqu’à en avoir une centaine. Aïssatou celle avec qui je me suis battue pour avoir des véhicules.

C’est un de ces véhicules qui l’a ramené du CICAD, où elle a eu un accident mortel. Elle était venu célébrer cette victoire de CRP en tant que jeune entrepreneuse.

Oui car Aïssatou était plus qu’une collaboratrice elle avait Car Rapide Prestige dans le sang.

À son enterrement aujourd’hui c’est également un véhicule de CRP qui l’a conduite à sa dernière demeure.

Enterrée au cimetière de Yoff juste en face de son bureau.

Aujourd’hui je viens de réaliser que je te perd.

Aïssatou toi avec qui nous nous sommes tellement battue…

Je n’ai pas peur… Je pense que la façon avec laquelle tu veillais sur l’entreprise et sur nous, tu fera la même chose de là où tu es.

Repose en paix Aïssatou.

Tu nous manquera à tous, nous ne t’oublierons jamais.

Paix à ton âme

Maguette GUEYE,