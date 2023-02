10ème édition des 10 km de Saint-Louis: Cheikh Tidiane Camara, président de la ligue veut "internationaliser" la compétition Après une pause de deux ans à cause de la covid-19, les 10 km de Saint-Louis ont repris ce samedi, dans la capitale du Nord avec un départ donné au stade Mawade Wade par le président de la fédération sénégalaise d'athlétisme. Après la course réservée aux cadets, cadettes et vétérans (6 km) et la grande course réservée aux juniors et séniors (10 km) a été remportée par un mauritanien.





Rédigé par leral.net le Dimanche 26 Février 2023 à 21:35

Le président de la Ligue d'athlétisme, Cheikh Tidiane Camara a, face à la presse, annoncé le renforcement du caractère international de ces 10 km de Saint-Louis, une course qui a repris samedi, après une pause de deux ans, due au Covid-19. "Je me rejoui de la reprise de cette compétition et je salue la participation des athlètes mauritaniens. La Gambie devait être représentée. Mais, il y a un marathon qui est organisé là-bas et j'ai reçu un message, venant d'Espagne promettant une participation pour l'année prochaine'', a-t-il dit.



Le président s'est dit satisfait de l'organisation de la compétition qui a été suivie par un public nombreux, avant de remercier les forces de l'ordre pour leur implication, ainsi que les élèves de leur participation.



Venu donner le coup d'envoi des 10 km, le colonel Sara Oualy, président de la Fédération sénégalaise d'athlétisme, s'est dit également satisfait de la tenue de cette compétition qui, selon lui, est une opportunité pour intéresser les populations à la discipline. Il a aussi affirme que ''cette compétition est un exercice de détection en vue des Jeux mondiaux de la jeunesse'' .



Ainsi, il a plaidé l'intégration des jeunes scolaires par la Ligue qui doit les doter d'une licence. Selon lui, l'athlétisme sénégalais a connu ses pages de gloire. Il est en phase de transition avec une nouvelle génération émergente qui a besoin d'être accompagnée.



Adama Sall (Saint-Louis)



