11 photos, Mbathio Ndiaye, "lou bandit nirol", "lan mo wara nek jikom" !

Mbathio Ndiaye débute bien l’année. Actuellement à Paris, l’artiste dévoile ses nouveaux clichés de 2018. Habillée en robe beige-noir pour une soirée, tout le monde avait le regard rivé sur elle. Un look des plus osé, mais avec son attitude glamour, elle a séduit ses amis et fans présents à la soirée dansante.