110 Kg de chanvre indien et une moto saisis par la Brigade de Kidira

110 Kg de chanvre indien et une moto ont été saisis par la brigade territoriale de Kidira (dans le Sénégal oriental) dans la nuit du jeudi 14 au vendredi 15 mai 2020 vers 02 heures.



Le trafiquant, raconte EmediaSn est arrivé du territoire malien à bord d’une moto avec une cargaison de deux sacs. Dès qu’il a aperçu les gendarmes, il a jeté sa moto pour fuir en territoire malien, renseigne la même source.



La police malienne a été immédiatement avisée. La fouille de la cargaison a permis de retrouver 73 briques de 1,5 Kg de chanvre indien et une carte d’identité de la CEDEAO.





