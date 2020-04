12, 5 milliards fcfa du Force Covid 19 à la diaspora : la Belgique reçoit une avance de 15 millions fcfa

Dans le cadre de l’aide d’urgence apportée, 12, 5 milliards de franc CFA, à la diaspora de Force Covid 19, l’Ambassade du Sénégal en Belgique et au Luxembourg a reçu première tranche d’un montant 15 millions fcfa. Dans une note d’information adressée à la communauté sénégalaise, elle a informé la mise en place d’un comité de gestion des fonds comme le stipule la circulaire du Ministère des Affaires Étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur.



La communauté est représentée par l’Association des Sénégalais et sympathisants de Belgique dite SENEBEL au sein du comité de Gestion dirigé par l’Ambassadeur Amadou Diop.



Pour rappel, l’objectif de ce fonds est de renforcer la capacité de résilience des sénégalais de la diaspora face à la pandémie du COVID 19.



Jamil Thiam



