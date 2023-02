12ème Journée Ligue 1 : Diambars conserve son fauteuil, Tfc renoue avec le succès Rédigé par leral.net le Lundi 13 Février 2023 à 21:49 | | 0 commentaire(s)|

Championne à la trêve, l’équipe de Diambars a consolidé son fauteuil de leader, hier, suite à sa victoire étriquée (1-0) face à l’Us Gorée. Elle occupe la tête du classement, à égalité de points avec Casa Sports, tombeur de Sonacos (2-1). Décidément, les Insulaires de l’Us Gorée ne semblent pas trop réussir aux cadors du […] Championne à la trêve, l’équipe de Diambars a consolidé son fauteuil de leader, hier, suite à sa victoire étriquée (1-0) face à l’Us Gorée. Elle occupe la tête du classement, à égalité de points avec Casa Sports, tombeur de Sonacos (2-1). Décidément, les Insulaires de l’Us Gorée ne semblent pas trop réussir aux cadors du championnat. Après avoir fait tomber de gros morceaux de la Ligue 1 tels que Teungueth Fc (mettant fin à une invincibilité en début de saison), les hommes de Moussa Diatta ont vendu chèrement leur peau, hier, au stade Fodé Wade, face au leader Diambars. En effet, ils ont résisté pendant plus d’une heure face aux assauts des « Académiciens » de Saly avant de céder à la 70ème minute, suite à l’ouverture du score par Modou Niang. Une courte mais très importante victoire qui permet donc à Diambars de conserver la première place du championnat avec le même nombre de points que le Casa Sports qui s’est aussi imposé, hier, contre la Sonacos (2-1). Les « Vert » ont ainsi réussi leur retour après une première partie alternant le chaud et le froid. Avec son nouvel entraîneur, l’As Pikine a, pour sa part, été tenu en échec (0-0) chez elle, hier, par l’As Douanes, au stade Alassane Djigo. Ce sera donc un nul blanc pour le baptême du feu de Mayoro Guéye sur le banc du club de la banlieue. Samedi dernier, le Jaraaf a été accroché au bout du temps additionnel par Guédiawaye Fc (1-1), en match d’ouverture de la 12ème journée. Après avoir mené au score par l’intermédiaire de Jean Marc Prince Gomis (50’), les Médinois se sont faits rattraper en toute fin de partie suite à un but de Mbacké Mbaye (90+3’). Les hommes de Youssouph Dabo lâchent ainsi de précieux points. Tout comme les « Crabes » de Gfc qui pouvaient coller davantage aux basques du leader Diambars et de son dauphin Casa Sports. Papa Alioune NDIAYE



Source : Source : https://lesoleil.sn/12eme-journee-ligue-1-diambars...

Accueil Envoyer à un ami Partager