139e Appel de Seydina Limamoulaye : Macky Sall annoncé à Yoff cet après-midi Le président de la République rendra visite au Khalife général des Layènes, El Hadji Abdoulaye Thiaw Laye, cet après-midi, dans le cadre de la commémoration du 139e anniversaire de l'Appel de Seydina Limamou Laye.



La célébration de l’appel cette année aura lieu les 5 et 6 avril prochain à Cambérène, Ngor et Diamalaye. Le thème retenu pour cette présente édition est : "La cohésion sociale, fondement de la paix et la prospérité".



