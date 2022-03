142ème Appel de Limamou Lahi : L’importante contribution de « Free Sénégal » promet une bonne couverture et remet sa contribution en nature au Khalife général des Layène. Rédigé par leral.net le Mardi 1 Mars 2022 à 01:21 | | 0 commentaire(s)|

Comme tous les ans depuis un moment, « Free Sénégal » accompagne la communauté Layène dans l’organisation et la réussite de l’Appel du Mahdi. Pour ce 14ème Appel, l’opérateur de téléphonie a mis la main à la poche pour faire un accompagnement XXL.



C’est Mamadou Mbengue, Directeur général de Free au Sénégal qui a dirigé la délégation pour emmener le lot qu’il a remis à Dial Thiaw Laye, chargé de mission du Khalife. L’appui est composé de riz, d’huile, d'eau et de bœufs. Une occasion pour le chargé de mission, Dial Thiaw Laye de remercier le Directeur général du Free Sénégal au nom du Khalife et d'apprécier l’acte…



Cependant, le patron de « Free Sénégal » promet une bonne couverture de l’Appel en promettant une couverture de qualité passant de 3g+ à 4g+, et la disponibilité de « Free Money » qui fait partie des priorités de Free surtout pendant ces moments d’évènement. « Le réseau doit être de qualité et la maintenance ne doit plus être de luxe. C’est de la souveraineté et de la sécurité », a déclaré Mamadou Mbengue.

Source : Source : https://www.dakaractu.com/142eme-Appel-de-Limamou-...

