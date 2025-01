145e Appel de Mame Limamou Laye : Les Layène dépensent sans compter pour honorer leur guide

À l’aube de l’Appel des Layène, les quartiers de Yoff sont en pleine effervescence. Les familles se préparent minutieusement pour accueillir leurs invités et célébrer l’événement religieux avec ferveur. Les livraisons de bétail, moutons, et poulets sont en cours, et les préparatifs battent leur plein. En face du mausolée, la famille « Flecha » – aussi connue sous le nom de « Wa Beurou Ouroumbi » – est en pleine action. Les hommes abattent les bœufs, tandis que les femmes épluchent les oignons et préparent les mets pour le grand jour.



Pour Lamine Diop, chaque Appel des Layène est une occasion de dépenser sans compter. « Nous avons sorti tout ce que nous avions. Cette tradition vient de nos ancêtres et c’est toujours avec plaisir que nous la perpétuons », affirme-t-il. Avec une foi inébranlable, les Layène prient pour que leurs vœux soient exaucés et pour que cet événement les rapproche encore plus de Dieu. L'ampleur de l'événement et la dimension spirituelle de leur guide justifient chaque effort et chaque sacrifice.

