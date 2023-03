146e Assemblée de l’union interparlementaire: La représentation de haut niveau saluée

" Depuis 2015, aucun Président d'Assemblée nationale du Sénégal n'a pas pris part aux activités de l'Uip. Ce retour marque un tournant important pour notre organisation " , dit-il. Il a aussi relevé la participation régulière du Groupe Interparlementaire Sénégalais aux Assemblées de l'Uip.



Prenant la parole, le Président de l’Assemblée nationale, M. Amadou Mame Diop, s'est félicité de l'accueil réservé à la délégation sénégalaise qui l'accompagne et a remercié les organisateurs de ce grand rendez-vous international.



Auparavant, le Président Amadou Mame Diop avait rencontré le Président de l'Uip, Monsieur Duarte Pacheco (Portugal). Ils ont abordé, entre autres sujets, les perspectives de la 147eme Assemblée de l'Uip qui aura lieu au mois d'octobre à Luanda en Angola.



La délégation parlementaire sénégalaise est composée du Président du Groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar, Me El Hadj Omar Youm, du Rapporteur général de la Commission des Finances et du Contrôle budgétaire, Monsieur Yoro Sow, de la Vice-présidente du Comité Exécutif de l'Uip, Madame Adji Diarra Mergane et de Madame Fanta Sall.



La 146eme Assemblée générale de L'Uip se tient depuis le samedi 11 mars 2023 à Manama (Bahreïn). Le thème de l’Assemblée est : "Promouvoir la coexistence pacifique et les sociétés inclusives : combattre l'intolérance". La cérémonie de clôture est prévue ce jeudi 15 mars 2023.