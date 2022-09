14e Législature: Liste complète des membres du nouveau bureau Vingt-quatre heures après l’installation du nouveau président de l’Assemblée nationale, Dr. Amadou Mame Diop, lundi, les autres membres du bureau ont été élus, ce mardi, pour un mandat d’un an.

Après une suspension de la séance de plus de deux tours d’horloge, suite à un débat houleux autour des questions de procédure et de l’ordonnancement des noms des investis sur la liste, les parlementaires ont finalement procédé mardi à l’élection des membres du bureau de l’Assemblée nationale avec 155 voix, contre 4 abstentions.



A l’issue du scrutin, le poste de premier vice-président est revenu à l’ancien Ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr. Il est suivi d’Aïssatou Sow Diawara, de Dr. Malick Diop et Yetta Sow, respectivement 2e, 3e et 4e vice-président. Ces derniers appartiennent tous à la coalition »Benno bokk yaakaar » (Bby).



Modou Bara Gaye et Fatou Guèye du groupe parlementaire ‘’Yewwi Askan Wi’’ occupent respectivement les postes de 5e et 6e vice-président.



Quant à Mamadou Lamine Diallo de ‘’Wallu Sénégal’’, il est élu 7e vice-président, alors que Gnima Goudiaby (Yewwi) est portée au poste de 8e vice-président.



Pour les Secrétaires élus, ils sont au nombre de six à savoir Ndèye Lucie Cissé, Karim Sène, Astou Ndiaye, Babacar Mbaye, Awa Diène et Abdoulaye Diop.



Daouda Dia et Aïcha Touré sont élus respectivement premier et deuxième questeur.



A noter que les vice-présidents, les secrétaires et les questeurs sont élus au scrutin de liste, pour chaque fonction, selon les dispositions de l’article 14 du Règlement intérieur. Chaque groupe de l’Assemblée peut présenter une liste par fonction. Tous ces scrutins sont secrets et ont lieu à la représentation proportionnelle, selon la méthode du quotient électoral, calculé sur la base du nombre des députés inscrits dans chaque groupe, avec répartition des restes, selon le système de la plus forte moyenne.



A l’exception du Président de l’Assemblée nationale, le Bureau est renouvelé à la première séance de la première session ordinaire. Ses membres sont rééligibles.



