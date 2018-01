152 milliards indiqués plus la valeur des entreprises AHS et ABS et les propriétés d’Eden Rock : Macky Sall en phase avec Aminata Touré dans la traque des biens mal acquis

Le 31 Décembre dans l’après-midi, Macky Sall, aussi Président de Benno Bokk Yaakaar a réuni les responsables et cadres de la coalition présidentielle pour harmoniser les messages à diffuser lors des débats sur les différents plateaux télé commentant le discours du Chef de l’Etat à la Nation.



A cette occasion, Macky Sall est revenu sur l’affaire des 200 milliards en indiquant que la reddition des comptes a concerné plus que le montant de 200 milliards puisque dira t-il en plus des 152 milliards indiqués dans le communiqué du gouvernement s’y ajoutent la valeur des entreprises AHS et ABS et les propriétés d’Eden Rock qui ne peuvent pas figurer pas dans les lois de finances.



Il a indiqué que c’est la préservation des derniers de l’Etat qui permet le financement des programmes qu’il a appelés les 3P, (PUDC, PUMA pour les zones frontalières et Promoville dédiés au ville), confortant ainsi la position de Mimi Touré qui avait déclenché la polémique qui alimente l’actualité depuis plus de 10 jours.

