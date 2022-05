15ème Calebasse de l'Excellence: pourquoi les impacts du Pétrole et du Gaz sont importants Rédigé par leral.net le Samedi 14 Mai 2022 à 20:30 | | 0 commentaire(s)| En prélude de la 15e édition de la calebasse de l'Excellence, les acteurs ont fait un symposium sur la production du Pétrole et du Gaz au Sénégal, ce samedi au grand théâtre. L'objectif est d'informer et d'avertir la population sénégalaise sur les impacts de ces ressources naturelles. Les acteurs ont comme partenaires l'ITE et la Petrosen.



