16eme des Cauris d’Or du Mouvement des entreprises du Sénégal : Uba Sénégal s’empare du « Cauri d’Or - Cauri de la Transformation Digitale »

Rédigé par leral.net le Dimanche 18 Juillet 2021

Uba Sénégal, filiale de United bank for Affrica (Uba Plc) est la meilleure banque digitale de l’année. C’est ce que confirme le Mouvement des entreprises du Sénégal (Medes) qui a décerné, à Uba Sénégal, le «Cauri d’Or - Cauri de la Transformation Digitale», à l’occasion de la 16eme édition Cauris d’Or tenue le 10 juillet dernier dans la capitale sénégalaise, Dakar.



Selon un communiqué de Uba Sénégal, le directeur général M. Bode Aregbesola a eu l’insigne honneur de recevoir ce prix des mains de Mme Aïssata Tall Sall, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur.



A l’en croire, s’il n’a pas manqué d’exprimer toute sa gratitude à l’attention de M. Mbagnick Diop du Medes, et du jury international qui a délibéré, M. Bode Aregbesola a tenu à rappeler l’engagement de la banque à accompagner le développement des grandes, petites et moyennes entreprises locales, grâce à l’efficacité de ses services et les performances remarquables de ses produits digitaux.



M. Aregbesola a aussi rappelé que «l’année a été fortement perturbée pour tous du fait de la pandémie de Covid-19». Toutefois, souligne-t-il, «à Uba Sénégal, la réaction à cette crise a été de fournir à notre clientèle des solutions digitales adaptées, leur permettant d’effectuer leurs transactions en ligne, tout en restant en sécurité chez eux».

En effet, rapporte le texte, avec plus de 70 ans d'expérience dans la prestation de services bancaires à tous les secteurs de la clientèle, Uba a fait de l’expérience client un élément central de tous ses canaux de services de transaction.



Cela, ajoute-t-il, «a conduit à une satisfaction des clients qui dépasse les normes et les attentes». D’après le document, le succès de cette stratégie du «Client d’abord», repose essentiellement sur des critères spécifiques tels que la facilité d’utilisation des services, le design d’interfaces et d’expériences de qualité supérieure, l’autonomisation du client (self-service de bout en bout), le traitement de transactions en ligne et en temps réel, des innovations et des partenariats stratégiques fournissant un contenu inégalé et des services à valeur ajoutée aux utilisateurs.



Aussi, ajoute-t-on, ce succès repose sur l’accessibilité, l’intégration et la disponibilité sans faille des canaux (boutiques d'applications en ligne, site web, centre de contact, succursales, etc.), la sécurité des transactions et autres opérations effectuées.

Dans la foulée, le communiqué indique que fort de cette vision, Uba a su proposer au fil des années, des produits toujours plus innovants et à la pointe des dernières technologies, facilitant ainsi le mouvement des fonds dans divers secteurs d’activité et favorisant l’inclusion financière.



Par conséquent, «la banque a reçu une reconnaissance internationale de plusieurs plateformes de prix réputés pour ses innovations stratégiques et ses réalisations dont l’un des plus prestigieux était le prix Euromoney en 2018, peu de temps après le lancement de Leo, le banquier virtuel plébiscité par le patron de Facebook, Mark Zuckerberg».



Plus récemment, en Décembre 2020, le groupe Helix a décerné à UBA le prix de la meilleure banque numérique pour les start-ups. La banque a également été classée parmi les 1000 premières banques mondiales par le magazine The Banker et inscrite au Top 100 des institutions financières d’Afrique par ledit magazine.



Ce énième prix vient donc récompenser des années d’efforts continus et de constance, au service des populations, des entreprises, des gouvernements et du continent tout entier.



Bassirou MBAYE







Source : https://www.lejecos.com/16eme-des-Cauris-d-Or-du-M...

