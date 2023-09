1834 milliards de FCfa mobilisés au premier semestre 2023 2449,2 MILLIARDS DE FCFA DE DÉPENSES PUBLIQUES Dans son rapport du premier semestre, la Direction de la prévision des études économiques (Dpee) a révélé les résultats d'un accroussement satisfaisante des recettes budgétaires sur la période. Dans ce document, les ressources mobilisées sont évaluées à 1834,8 milliards de FCfa à fin juin 2023, augmentant ainsi de 11,6 % en glissement annuel. Et les dépenses publiques, elles sont estimées à 2449,2 milliards de FCfa, soit une hausse de 1,4 %.



Ainsi, le solde budgétaire, dons compris, est ressorti avec un déficit estimé à 614,5 milliards de FCfa à fin juin 2023 contre 771,4 milliards de FCfa un an auparavant. Ces ressources sont constituées de recettes budgétaires chiffrées à 1755,1 milliards de FCfa et de dons estimés à 79,7 milliards de FCfa. En glissement annuel, les ressources se sont accrues de 190,3 milliards de FCfa à la faveur de l’évolution favorable du recouvrement des recettes fiscales et non fiscales. S’agissant des recettes fiscales, elles sont évaluées à 1652,4 milliards de FCfa.



Selon le rapport de la Dpee consulté par leSoleil, les recettes ont ainsi bénéficié de la bonne tenue des impôts directs, des impôts indirects, des droits de douane et, dans une moindre mesure, des droits d’enregistrement qui ont augmenté respectivement de 126,9 milliards de FCfa, 68,8 milliards de FCfa, 41,3 milliards de FCfa et de 5,5 milliards de FCfa pour se situer à 681,0 milliards de FCfa, 898,2 milliards de FCfa, 493,8 milliards de FCfa et 36,4 milliards de FCfa à fin juin 2023.



Concernant les impôts directs, la performance s’explique essentiellement par l’accroissement de 36,7 % de l’impôt sur les sociétés avec un paiement cumulé de 303,2 milliards de FCfa à fin juin 2023 contre 221,8 milliards de FCfa un an auparavant. En effet, les recouvrements de l’impôt sur les sociétés ont progressé de 81,4 milliards de FCfa à fin juin 2023

