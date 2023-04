18ème journée de Ligue 1 Pro de football: le derby dakarois Gorée-Jaraaf en attraction Rédigé par leral.net le Samedi 15 Avril 2023 à 10:00 | | 0 commentaire(s)|

En difficulté en championnat depuis un mois, Jaraaf fera face à l’Us Gorée pour le compte de la 18e journée du championnat professionnel de Ligue 1. Un derby dakarois qui sera particulièrement scruté par les inconditionnels du club de la Médina. Un, deux puis trois. De mémoire, jamais le Jaraaf n’avait enchainé trois défaites de […] En difficulté en championnat depuis un mois, Jaraaf fera face à l’Us Gorée pour le compte de la 18e journée du championnat professionnel de Ligue 1. Un derby dakarois qui sera particulièrement scruté par les inconditionnels du club de la Médina. Un, deux puis trois. De mémoire, jamais le Jaraaf n’avait enchainé trois défaites de suite en championnat depuis l’avènement du football professionnel. Mais c’est la réalité que vit aujourd’hui le club le plus titré de l’histoire du football sénégalais et elle n’a pas été sans conséquences. En effet, le dernier revers du Jaraaf (0-1) concédé à domicile contre Génération Foot a créé des tensions entre une partie des supporters et Youssouph Dabo, obligeant ce dernier à rendre le tablier six mois seulement après son arrivée en provenance de Teungueth Fc. Mais aujourd’hui, Jaraaf (10e, 21 pts) aura l’opportunité de se relever de cette mauvaise série au moment d’en découdre avec l’Us Gorée (6e, 24 pts). Ce derby de la capitale arrive, par contre, au mauvais moment pour l’équipe présidée par Cheikh Seck car son adversaire a franchi un cap cette année. Habitués à la lutte pour le maintien, les Insulaires, champions du Sénégal en 2015-2016, réalisent leur meilleure saison depuis lors et ils n’entendent pas laisser passer l’occasion de grimper plus haut. Surtout qu’au match aller, Jaraaf n’avait pas pu prendre le dessus (0-0). Toutefois, ce dernier semble connaitre la recette pour battre Gorée pour avoir remporté 3 de leurs 4 dernières confrontations et 7 sur l’ensemble de leurs 16 oppositions (5 nuls, 4 défaites). Mais ça, c’était avant que Jaraaf ne traverse sa pire crise sous l’ère professionnelle.

Un peu plus haut au classement, Génération Foot (3e, 29 pts) tentera de glaner une 4e victoire de rang contre le Stade de Mbour (11e, 20 pts) à domicile. Les Grenats partent largement favoris devant des Piroguiers pourtant invaincus depuis 5 matches (1 victoire, 4 nuls) et qui ont su résister à leurs adversaires en 10 duels (2 victoires chacune, 6 nuls). Bon dernier au classement, Cneps Excellence (9 pts) fait actuellement de la résistance puisqu’il vient d’engranger 5 points contre seulement 4 en première partie de saison et il peut encore augmenter ce total de 3 points s’il parvient à s’imposer contre la Sonacos (9e, 21 pts). Battu 0-1 la semaine dernière, le Casa Sports (4e, 26 pts) ira défier Dakar Sacré-Cœur (7e, 22 pts) alors que l’As Douanes (12e, 17 pts) reçoit Guédiawaye Fc (2e, 30 pts) au même moment du match qui opposera la Linguère (13e, 14 pts) à l’As Pikine (8e, 22 pts). Mouhamadou Lamine DIOP Programme de la 18e journée Ligue 1: Samedi 15 avril 2023 :

Stade Iba Mar Diop : 16h30 : Us Gorée-Jaraaf

Stade Fodé Wade : 16h30 : Diambars-Teungueth Fc Dimanche 16 avril 2023 :

Stade Caroline Faye : 16h30 : Cneps Excellence-Sonacos

Stade Djibril Diagne : 16h30 : Génération Foot-Stade de Mbour

Stade Amadou Barry : 16h30 : As Douanes-Guédiawaye Fc

Stade Mawade Wade : 16h30 : Linguère-As Pikine Lundi 17 avril 2023 :

Stade Amadou Barry : 16h30 : Dakar Sacré-Cœur-Casa Sports.



Source : Source : https://lesoleil.sn/18eme-journee-de-ligue-1-pro-d...

Accueil Envoyer à un ami Partager