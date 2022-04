1ère phase DAC Keur Momar Sarr: Oignons, fruits, légumes, céréales, près de 1 000 tonnes récoltées

Le Domaine Agricole Communautaire (DAC) de Keur Momar Sarr a enregistré 800 tonnes d'oignons et 100 tonnes de fruits et légumes et céréales, récoltés pour la première phase avec cent (100) employés, d'après Mme le Ministre de la Jeunesse Néné Fatoumata Tall qui y était en visite ce vendredi 22 avril 2022. Malgré tous ces résultats enregistrés, les employés en ont profité pour expliquer leurs doléances au ministre, comme le manque de ressources humaines qui parfois retarde le travail, mais avec la convention signée entre la DER et la 3FPT, Mme le ministre compte multiplier les efforts en finançant les femmes et les jeunes. Pour ce qui concerne l'élevage, la situation n'est pas pareille, mais on peut noter aussi qu'il y a des poules pondeuses au niveau du DAC.