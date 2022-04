1ière Session Chambre Criminelle de Diourbel : 6 affaires de viol et 6 condamnations à des peines de prison ferme Le rôle de la 1ière session de la Chambre criminelle du tribunal de grande instance avécu. Sur les sept dossiers enrôlés et jugés, les six étaient relatifs à des affaires de viol, de pédophilie et de détournement de mineure. Des peines allant de dix à cinq années de réclusion criminelle ont été prononcées par les juges.

“On commence à comprendre pourquoi le Sénégal a criminalisé le viol. La plupart des victimes sont de très jeune âge’’, déclare Aly Ciré Ndiaye, Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Diourbel. Le magistrat intervenait lors de la deuxième affaire de la session du tribunal de grande instance de Diourbel siégeant en audience de chambre criminelle.



Dans celle-ci, Baye Sène a été jugé pour viol, pédophilie et détournement de mineure sur sa cousine F. Pouye. De cette relation est né un enfant de sexe masculin. Reconnu coupable, l’accusé a été condamné à 5 ans de réclusion criminelle.



Lors de cette session de chambre criminelle, l’audience qui a ému bon nombre de personnes présentes, est celle de l’instituteur Moustapha Sy. Cet enseignant, marié à deux femmes et papa de six enfants au moment des faits, a été reconnu coupable de viol, de pédophilie et de détournement de mineure sur personne d’autre que son élève Nd. K. Ka.



D’ailleurs, à cause du comportement criminel de l’enseignant, Abdou Ka, le papa de la victime, a déclaré, lors des débats d’audience, avoir retiré toutes ses filles de l'école. Au moment de requérir, le procureur soutenait :



“La contrainte est de taille dans cette affaire ; elle est factuelle. C'est lui qui nous donne l'information en nous disant que Nd. Ka a accouché d'une fille, le 20 décembre 2020. L'autorité qu'exerce l'enseignant sur l'élève. Nous sollicitons de déclarer l’accusé coupable de crime de viol avec circonstances aggravantes, du fait de l'autorité qu'il a sur la victime, de détournement de mineure et de le condamner à 20 ans de réclusion criminelle.’’



Mais le juge, après délibéré, prononça une peine de 10ans de réclusion criminelle contre Moustapha Sy, en dépit des circonstances atténuantes demandées par les conseils de l’enseignant à l’école Mame Mor Diarra de Mbacké au moment des faits, avec 20 ans d’expérience professionnelle



Durant cette session de chambre criminelle, Djibril Danfakha Diop a aussi été reconnu coupable de viol et de pédophilie sur Aminata Fall, belle-sœur de son grand frère, et condamné à 8 ans de prison ferme.



Ancien élève instituteur, il a vu son rêve de devenir enseignant s’envoler, malgré ses dénégations.



“C'est une histoire montée de toutes pièces. Je suis l'agneau du sacrifice d'une histoire de famille. Rien ne lui est étranger dans ma chambre. Je la considère comme ma petite sœur. Je la consolais. Elle m'avait dit qu'elle a été abusée sexuellement’’, s’est-il défendu.



La sixième affaire opposait Khadim Khoulé, Mouhamed Samb et Abdou Aziz Seck à la déficiente mentale Mame Fatou Ba. Khadim Khoulé a été acquitté, mais ses coaccusés que sont Mouhamed Samb et Abdoul Aziz Seck ont été reconnus coupables des faits à eux reprochés et condamnés à 10 ans de réclusion criminelle et au paiement de 2 millions de dommages et intérêts.



Les prévenus Abdou Faye et Moustapha Dieng ont été respectivement reconnus coupables de pédophilie et de détournement de mineure. Le premier nommé a été condamné à 2 ans de prison et au paiement de 300 000 F CFA de dommages et intérêts à la partie civile et le second nommé a écopé de 5 ans de travaux forcés

