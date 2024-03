20.000 tonnes de fonte en souffrance, expiration des licences des exportateurs… Les éclairages et précisions de El Hadji Modou Pène Tribune- La réplique de El Hadji Modou Pène, exportateur de ferraille à Serigne Momar Sokhna ne s’est fait pas attendre. En effet, la semaine dernière, ce dernier avait fait savoir que plus de 20.000 tonnes de fonte sont en souffrance dans les 3 industries et elles doivent sortir du pays. Pour lui, le blocage de ces tonnes constitue un manque à gagner pour les exportateurs et pour l’économie. L’expiration de leurs licences a, selon lui, constitué un blocage. El Hadji Modou Pène n’a pas tardé à apporter une réplique à cette sortie.



Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Mars 2024 à 10:31

« C'est que ça fait maintenant près de 8 mois que le secteur de la ferraille a beaucoup de remous sur les exportations et autres. Mais au niveau du ministère du Commerce, ils ont vraiment voulu aider le secteur à mieux organiser le secteur pour que l'État du Sénégal y trouve ses comptes et ainsi que les Sénégalais qui y travaillent.



C’est pourquoi ils ont dit que maintenant pour avoir des licences d'exploitation, ils ont exigé des critères sur l'octroi des licences d'exportation. Aujourd'hui, au Sénégal. Il y en a près de 10 licences d'exportation, les 8 appartiennent actuellement aux Indiens et il y a deux sénégalais dont Pape Biram Dièye et moi dont le gouvernement a donné des licences d’importations », a expliqué El Hadji Modou Pène.



Pour ce dernier, les licences ne sont plus distribuées comme avant où, dit-il, il y avait près de 30 licences d’où le désordre dans le secteur de la ferraille.



« Mais maintenant vu qu’il y a beaucoup d'investisseurs qui viennent au Sénégal pour investir, pour développer davantage notre tissu industriel, le gouvernement a jugé utile d’encadrer le secteur, sortir le moins de licence possible pour que les nationaux qui y travaillent et aussi nos frères puissent y retrouver leurs comptes au lieu de laisser tout un chacun venir prendre nos matières premières et l'exporter comme avant. C'est pourquoi maintenant le gouvernement a voulu régulariser le secteur pour qu’au moins qu’il y ait de l’ordre », a laissé entendre El Hadji Modou Pène.



Et de poursuivre : « L’État sénégalais est en train d'accompagner le secteur. C'est pourquoi ils ont mis des normes. Pour maintenant avoir des licences d'exportation, il faut il faut respecter certaines normes et faire des investissements, développer, collaborer avec les industries et aussi embaucher des jeunes sénégalais pour que l'État puisse octroyer des licences. Il y a une certaine organisation », a-t-il ajouté.





