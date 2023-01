200 plus grands chanteurs de tous les temps: Youssou Ndour devant Michael Jackson et Bob Marley

Le magazine Rolling Stone a nommé dimanche le chanteur sénégalais emblématique Youssou Ndour parmi les 200 plus grands chanteurs de tous les temps. Sur son site, visité par Kawtef.com, le roi du Mbalakh est classé 69e place par le magazine. Devant de grosses pointures de la musique comme Michael Jackson 86e place, Bob Marley 98e place.



Il faut noter aussi, Céline Dion est absente sur la liste. Un camouflet pour les fans de la chanteuse canadienne.





À la première place, on retrouve Aretha Franklin. Whitney Houston à la deuxième place et Mariah Carey est à la cinquième place.



Le reste du classement sur ce lien…..

https://www.rollingstone.com/music/music-lists/best-singers-all-time-1234642307/