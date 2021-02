201 personnes interpellées dans la banlieue

Rédigé par leral.net le Samedi 13 Février 2021 à 09:29 | | 0 commentaire(s)|

Les opérations de sécurisation se poursuivent et se ressemblent dans la banlieue dakaroise. Pour la nuit du jeudi au vendredi, les limiers de Pikine et de Guédiawaye ont interpellé 201 personnes en banlieue dans le cadre de l’opération couvre-feu.



Parmi elles, 76 sont poursuivies pour violation du couvre-feu, 120 pour non-respect du port obligatoire du masque, une pour violation de l’arrêté préfectoral portant fermeture des salles de sport et mise en danger de la vie d’autrui, 02 pour détention de 74 cornets de chanvre et 02 pour Ivresse publique manifeste. Les limiers ont aussi saisi 130 pièces de véhicules, mis en fourrière 02 véhicules et immobilisé 08 motos. Les amendes forfaitaires de ce jour s’élèvent à 204 mille francs.





